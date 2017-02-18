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Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
"Важный день сегодня в российско-украинской войне. Путин официально объявил о признании паспортов ЛДНР. На наших глазах происходит юридическое оформление оккупации", - пишет украинский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в facebook.
"Россия открыто демонстрирует, что не собирается уходить из украинского Донбасса и Минск-2 только покрытие. По сути, аналогично было сделано в Крыму. Действуют чисто по-русски: то что захвачено военным путём "по праву" становиться де-факто Россией.
Следующий шаг по призыву своих ставленников будут официально введены войска России. Оформят это как в Абхазии и Южной Осетии.
Для нас это очередное напоминание, с кем мы имеем дело.
Любопытно другое. Недавно товарищ Трамп говорил, что Обама слабый президент и при нём РФ захватила Крым.
Сегодняшнее действие показывает, что в России слабаком считают и нового хозяина Белого Дома и Запад в целом. Нам своё делать - Родину защищать, а нашим партнёрам на Западе стоит прекратить делать вид, что с их мнением в Кремле готовы считаться" - резюмирует Цымбалюк.
Фото: www.ntv.ru
Теги: Россия, Донбасс, Путин, указ, оккупация
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- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды19:23
- Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены19:16
- Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов19:11
- Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе 18:48
- "Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"18:35
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский18:28
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды19:23
- Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены19:16
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