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Архив - Донецкая область

Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе

18.02.2017 19:45
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Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе

"Важный день сегодня в российско-украинской войне. Путин официально объявил о признании паспортов ЛДНР. На наших глазах происходит юридическое оформление оккупации", - пишет украинский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в facebook.

"Россия открыто демонстрирует, что не собирается уходить из украинского Донбасса и Минск-2 только покрытие. По сути, аналогично было сделано в Крыму. Действуют чисто по-русски: то что захвачено военным путём "по праву" становиться де-факто Россией.

Следующий шаг по призыву своих ставленников будут официально введены войска России. Оформят это как в Абхазии и Южной Осетии.

Для нас это очередное напоминание, с кем мы имеем дело.

Любопытно другое. Недавно товарищ Трамп говорил, что Обама слабый президент и при нём РФ захватила Крым.

Сегодняшнее действие показывает, что в России слабаком считают и нового хозяина Белого Дома и Запад в целом. Нам своё делать - Родину защищать, а нашим партнёрам на Западе стоит прекратить делать вид, что с их мнением в Кремле готовы считаться" - резюмирует Цымбалюк.


Фото: www.ntv.ru

Теги: Россия, Донбасс, Путин, указ, оккупация
 
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