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США намерены "привлекать Россию к ответственности" за войну на Донбассе
18.02.2017 13:14
Соединенные Штаты будут "привлекать Россию к ответственности" даже в то время, как президент Дональд Трамп ищет общий язык с РФ. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности, передает news.liga.net.
США будут требовать от России выполнения минских договоренностей, заверил Пенс.
"Мы должны привлекать Россию к ответственности и требовать выполнения минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины", - написал он Twitter.
Пенс сказал европейским союзникам, что США поддерживают НАТО. По его словам, Соединенные Штаты непоколебимы в своей приверженности альянсу.
Фото: nypost.com/
Теги: Россия, США, Донбасс, война, ответственность, Минские договоренности
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