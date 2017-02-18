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Те. кто считает, что от Донбасса нужно избавиться, для меня враги и сепаратисты - Тука
Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал свою точку зрения о сепаратизме. Интервью замминистра показывали в программе "Люди.HardTalk" на телеканале "112 Украина"http://112.ua/.
"По поводу сепаратизма хотел бы высказать свою точку зрения. Для меня это бескомпромиссно. Вот один экземпляр, условно назовем его "Захарченко", он дает месседж, что там "нацисты, сволочи, фашисты", поэтому надо разделить. Он сепаратист? По-моему, да. Теперь появляется другой экземпляр, который говорит, что там "гангрена, которую надо отрезать". Кто он? Найдите две разницы. Мне все равно, что один из них ходит в лаптях и косоворотке, а второй в шароварах и вышиванке. Для меня это сепаратисты. Сепаратисты для меня враги. Это не оппоненты. Я с ними боролся и буду бороться", - заявил Тука.
Также Тука спрогнозировал, что осенью начнется деэскалация в зоне АТО.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, сепаратизм, Георгий Тука
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