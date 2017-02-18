"Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук

18.02.2017 22:27

Народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook написал пост "Относительно признания Россией документов "ЛДНР".

"Путину давно надо было кинуть очередную наживку и "ЛДНР", и внутренним российским потребителям на предмет подогрева конфликта на Донбассе. Влить, так сказать, свежую порцию формалина в мертворожденное дитя по имени "новороссия". Стали слишком очевидными зависшие в воздухе неудобные вопросы жителей "ЛДНР", за что они бьются, и российского обывателя – так сливает Москва Донбасс, или же "русский мир" таки не дал могучего русского дуба.

К тому же щедрые, но отнюдь не публичные обещания Суркова главарям "ЛДНР" о скором признании Кремлем оккупированных территорий Донбасса перестали действовать. Надо было сделать то, что понял бы и простой "тракторист" Петя в Макеевке, смазывая прибывший из Ростова пулемет, и простой русский патриот Вася в Воронеже, с бодуна смотрящий теленовости о трудных буднях "молодых непризнанных республик". Признание документов и стало таким шагом.

Путин думает, что он выбрал идеальный момент. ООН плачется о невыплате Украиной пенсий жителям ОРДЛО. ОБСЕ, ЕС и прочие рассказывают о недопустимости блокады. Всем жаль жителей Донбасса, и только одна Россия, как всегда, вместо слов протянула долгожданную "руку помощи".

Но здесь Путин глубоко ошибся. Его шаг полностью и бесповоротно ориентирован исключительно на донбасских обдолбленных Вась и воронежских пьяных Петь. Тогда как для международного сообщества фактическое признание "ЛДНР" - это серьезный повод, который не могут проигнорировать даже те, кто, может, и хотел бы под шумок навесить на Киев всю полноту ответственности за события на Донбассе. "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов, коими, к счастью, являются далеко не все участники банкета.

Ну а для Украины – это пинок с тем, чтобы она наконец признала законодательно оккупацию Донбасса Россией. Иного вывода из указа Путина не вижу", - пишет Тымчук.