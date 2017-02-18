- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко20:29
"Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук
Народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook написал пост "Относительно признания Россией документов "ЛДНР".
"Путину давно надо было кинуть очередную наживку и "ЛДНР", и внутренним российским потребителям на предмет подогрева конфликта на Донбассе. Влить, так сказать, свежую порцию формалина в мертворожденное дитя по имени "новороссия". Стали слишком очевидными зависшие в воздухе неудобные вопросы жителей "ЛДНР", за что они бьются, и российского обывателя – так сливает Москва Донбасс, или же "русский мир" таки не дал могучего русского дуба.
К тому же щедрые, но отнюдь не публичные обещания Суркова главарям "ЛДНР" о скором признании Кремлем оккупированных территорий Донбасса перестали действовать. Надо было сделать то, что понял бы и простой "тракторист" Петя в Макеевке, смазывая прибывший из Ростова пулемет, и простой русский патриот Вася в Воронеже, с бодуна смотрящий теленовости о трудных буднях "молодых непризнанных республик". Признание документов и стало таким шагом.
Путин думает, что он выбрал идеальный момент. ООН плачется о невыплате Украиной пенсий жителям ОРДЛО. ОБСЕ, ЕС и прочие рассказывают о недопустимости блокады. Всем жаль жителей Донбасса, и только одна Россия, как всегда, вместо слов протянула долгожданную "руку помощи".
Но здесь Путин глубоко ошибся. Его шаг полностью и бесповоротно ориентирован исключительно на донбасских обдолбленных Вась и воронежских пьяных Петь. Тогда как для международного сообщества фактическое признание "ЛДНР" - это серьезный повод, который не могут проигнорировать даже те, кто, может, и хотел бы под шумок навесить на Киев всю полноту ответственности за события на Донбассе. "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов, коими, к счастью, являются далеко не все участники банкета.
Ну а для Украины – это пинок с тем, чтобы она наконец признала законодательно оккупацию Донбасса Россией. Иного вывода из указа Путина не вижу", - пишет Тымчук.
Фото: https://focus.ua
Теги: Донбасс, Путин, указ, Дмитрий Тымчук, ДНР, ЛНР
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"
- Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство22:36
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство22:36
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко