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У Києві на Хрещатику вшановують пам'ять захисників Дебальцево
У Києві відбувається мирна хода з нагоди вшанування захисників Дебальцевського плацдарму у 2015 році.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
В марші беруть участь близько 500 осіб, більшість з яких у військових одностроях. Хода відбувається без політичних гасел, під прапорами бойових з'єднань, бригад, батальйонів, які брали участь у подіях в Дебальцевому.
На чолі колони крокують відділення у складі військовослужбовців ЗСУ, попереду яких прапороносець із державним прапором України з написом "101 бригада. Київ".
Учасники маршу періодично зупиняються і за командою вигукують "Слава Україні - Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава Героям Дебальцевого! Слава! Слава! Слава!".
Учасники маршу планують завершити свою ходу на Софіївській площі, де о 15.00 запланований концерт.
Громадський порядок забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Рух автотранспорту по вулиці Хрещатик перекритий. Обстановка спокійна.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Киев, Дебальцево, Крещатик
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