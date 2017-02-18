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У Києві на Хрещатику вшановують пам'ять захисників Дебальцево

18.02.2017 15:03
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У Києві на Хрещатику вшановують пам'ять захисників Дебальцево

У Києві відбувається мирна хода з нагоди вшанування захисників Дебальцевського плацдарму у 2015 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В марші беруть участь близько 500 осіб, більшість з яких у військових одностроях. Хода відбувається без політичних гасел, під прапорами бойових з'єднань, бригад, батальйонів, які брали участь у подіях в Дебальцевому.

На чолі колони крокують відділення у складі військовослужбовців ЗСУ, попереду яких прапороносець із державним прапором України з написом "101 бригада. Київ".

Учасники маршу періодично зупиняються і за командою вигукують "Слава Україні - Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава Героям Дебальцевого! Слава! Слава! Слава!".

Організатори - ГО "Спілка ветеранів АТО Солом'янського району міста Києва", Київська міська спілка ветеранів АТО, ГО "Патріотичний рух".

Учасники маршу планують завершити свою ходу на Софіївській площі, де о 15.00 запланований концерт.

Громадський порядок забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Рух автотранспорту по вулиці Хрещатик перекритий. Обстановка спокійна.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Киев, Дебальцево, Крещатик
 
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