У Києві на Хрещатику вшановують пам'ять захисників Дебальцево

18.02.2017 15:03

У Києві відбувається мирна хода з нагоди вшанування захисників Дебальцевського плацдарму у 2015 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В марші беруть участь близько 500 осіб, більшість з яких у військових одностроях. Хода відбувається без політичних гасел, під прапорами бойових з'єднань, бригад, батальйонів, які брали участь у подіях в Дебальцевому.

На чолі колони крокують відділення у складі військовослужбовців ЗСУ, попереду яких прапороносець із державним прапором України з написом "101 бригада. Київ".

Учасники маршу періодично зупиняються і за командою вигукують "Слава Україні - Героям слава!", "Україна понад усе!", "Слава Героям Дебальцевого! Слава! Слава! Слава!".

Організатори - ГО "Спілка ветеранів АТО Солом'янського району міста Києва", Київська міська спілка ветеранів АТО, ГО "Патріотичний рух".

Учасники маршу планують завершити свою ходу на Софіївській площі, де о 15.00 запланований концерт.

Громадський порядок забезпечують посилені патрулі правоохоронців. Рух автотранспорту по вулиці Хрещатик перекритий. Обстановка спокійна.