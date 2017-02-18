Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет

Кремль не пойдет на уступки в конфликте на Донбассе, доказательство тому - указ президента РФ Владимира Путина о признании документов, выданных на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областях, считает председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей комитета Верховной Рады по иностранным делам Владимир Арьев, пишет "Интерфакс".

"После долгожданного признания Западом, что РФ является для него угрозой, о чем шла речь на Мюнхенской конференции, асимметричная реакция Путина была ожидаемой. Именно то, что нужно к переговорам в нормандском формате - временное признание "паспортов" ОРДЛО. Демонстрация, что он готов идти ва-банк: или Украина вместе с Западом соглашается на его видение и условия возврата-инфильтрации ОРДЛО, или он признает свою юрисдикцию над этими территориями. Кремль демонстрирует, что он на уступки не пойдет", - написал В.Арьев на своей странице в социальной сети "Фейсбук" в субботу.

По мнению народного депутата, Украина сейчас должна приложить максимум усилий, чтобы разрушить доверие населения оккупированных территорий к РФ и марионеточным режимам.

"Задача очень сложная, но возможная. Главное, чтобы у Кремля опять не появлялись добровольные помощники из тех, кто называет себя патриотами… Единство сейчас нужно особенно - дальше будет трудно. Очень трудно, и на фронте в первую очередь. А страны, где существуют внутренние конфликты всех со всеми, никогда в истории не выигрывали. Ни-ког-да! Надо помнить об этом каждый день", - отметил В.Арьев.