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Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"
Украина решительно осуждает и не признает указ президента РФ о признании "докуметов", выданных боевиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства, передает 112.ua.
"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", - убеждены в МИД.
Дипломаты подчеркнули, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.
"Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня, 18 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании действительными "документы", удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что факт признания "паспортов", выданных боевиками, является еще одним свидетельством оккупации Донбасса со стороны РФ.
Фото: donbass.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, указ, признание
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- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко20:29
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций20:16
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
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- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
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