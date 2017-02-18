Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"

18.02.2017 21:13

Украина решительно осуждает и не признает указ президента РФ о признании "докуметов", выданных боевиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства, передает 112.ua.

"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", - убеждены в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.

"Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 18 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании действительными "документы", удостоверяющие личность, выданные так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что факт признания "паспортов", выданных боевиками, является еще одним свидетельством оккупации Донбасса со стороны РФ.