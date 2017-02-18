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В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа
В Бахмуте едва не сгорел заживо младенец, оставленный на "попечение" алкоголика. Вследствие пожара погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Сегодня утром в дежурную часть Бахмутского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружен труп 50-летнего мужчины. Выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что по указанному адресу проживает 40-летняя женщина со своим сожителем и их 7-месячной дочкой", — говорится в сообщении.
Сообщается, что "мать и отец ребенка вчера утром пьянствовали у себя дома вместе с соседом".
"Потом решили пойти к знакомой, а свою дочь оставили на собутыльника. Супругов не смутило то, что мужчина перебрал алкоголя и едва держался на ногах. После принятия определенной дозы спиртного родители забыли о существовании дочери и заснули в гостях. Проснувшись около 5 утра, горе-мать опомнилась и вместе с мужем и подругой пошла домой", — отметили в полиции.
Вернувшись домой, они увидели, что "в комнате, рядом с кроваткой дочери, все было черное и невозможно было дышать".
"В результате возгорания самодельного электрического устройства сосед погиб от отравления угарным газом, на пороге смерти был и ребенок. Мать забрала ребенка и вернулась домой к подруге, откуда вызвала карету скорой помощи. В тяжелом состоянии врачи доставили девочку в больницу, где у нее констатировали отравление продуктами горения. Сейчас с родителями, из-за халатности которых чуть не погиб ребенок, работают сотрудники Бахмутского отдела полиции, в частности специалисты ювенальной превенции", — говорится в сообщении.
Оба родителя — ранее судимые за разбой и кражу, недавно освободились из мест лишения свободы, не работали, "жили за счет домашнего хозяйства".
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 „Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности“ Уголовного кодекса Украины. В отношении горе-матери составлены административные материалы по ст. 184 „Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей“ Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сообщили сотрудники Нацполиции.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, ребенок, алкоголь, родители, гибель, Бахмут
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