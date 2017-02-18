В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности

18.02.2017 17:17

Оккупационные "власти ДНР" намерены через свой "суд" получить права собственности на недвижимое имущество донецкого филиала охранной фирмы "ВЕНБЕСТ". Об этом сообщает так называемый "официальный" сайт "ДНР", передает "Остров" .



"Фонд государственного имущества ДНР уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНБЕСТ» (идентификационный код 30310579) о подаче иска в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики на предмет признания права собственности на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.



Представителю компании предлагается получить копию "искового заявления" и приложенные к нему "документы".



Украинская компания "ВЕНБЕСТ" предоставляет услуги по комплексной защите объектов всех форм собственности. В Донецке у компании был филиал, который располагался по адресу ул. Челюскинцев, 26.