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В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности
Оккупационные "власти ДНР" намерены через свой "суд" получить права собственности на недвижимое имущество донецкого филиала охранной фирмы "ВЕНБЕСТ". Об этом сообщает так называемый "официальный" сайт "ДНР", передает "Остров" .
"Фонд государственного имущества ДНР уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНБЕСТ» (идентификационный код 30310579) о подаче иска в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики на предмет признания права собственности на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
Представителю компании предлагается получить копию "искового заявления" и приложенные к нему "документы".
Украинская компания "ВЕНБЕСТ" предоставляет услуги по комплексной защите объектов всех форм собственности. В Донецке у компании был филиал, который располагался по адресу ул. Челюскинцев, 26.
Фото: www.ostro.org/
Теги: Донецк, Донбасс, суд, здание, ДНР
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