В фейковой "ДНР" составили список своих "врагов"

18.02.2017 12:26

Некий Андрей Коваленко, главный редактор так называемого «ИА» «Новороссия» опубликовал «список врагов» «ДНР».

Информацию распространили сепаратистские паблики в российской социальной сети. В «списке врагов» «Новороссии» оказались российские деятели, писатели, музыканты, открыто выразившие поддержку суверенной Украине, в отношении которой Россия развязала вооруженную агрессию.

«Первым почти неделю назад был режиссер Александр Сокуров, чуть ли не со слезами отозвавшийся о Борисе Ельцине и осудивший поддержавших Русскую весну на Донбассе и в Крыму журналистов. По его мнению, они должны „предстать перед Гаагским трибуналом как провокаторы“», — говорится в сообщении.

Также автор поста отметил, что публицист Александр Невзоров «выдал преоригинальнейший рецепт победы на Донбассе».

«Самый лучший способ — это все-таки вход российских войск в Украину, объединение с силами АТО, и вместе с силами АТО зачистка от криминального элемента донбасских регионов, и с соответствующими извинениями передача ключей от госграницы Украины Украине, и торжественный выход с ловимыми букетами цветов от благодарного населения», — «процитировал» Невзорова Коваленко.

«Но эти заявления явно меркнут перед заявлениями московской поэтессы Веры Полозковой по поводу вступления писателя Захара Прилепина в ополчение. Поэтесса, к слову, выразилась о коллеге по цеху в прозе и к тому же не вполне цензурно: „открою бутылку лучшего шампанского, когда ему наконец отстрелят там на*** **ливую башку“. На справедливые возмущения пользователей Facebook, где она и опубликовала свои измышления, Полозкова ответила тем же слогом с присущей нецензурной бранью», — говорится в тексте.