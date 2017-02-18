В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе

18.02.2017 18:04

Министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" в Мюнхене договорились о доступе к удерживаемым пленным в Донбассе сотрудникам Международного комитета Красного Креста, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет zn.ua.

"Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным", - сказал Габриэль сегодня, 18 февраля. Он также отметил, что стороны договорились реализовать договоренность Трехсторонней группы в Минске о режиме "тишины", отводе тяжелых вооружений и предоставлении СММ ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.

Отметим, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.



