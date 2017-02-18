- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа16:59
- Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО) 16:40
- Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ16:33
- Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"16:07
- Кремль намерен вернуть в "армии ЛДНР" казаков атамана Козицына15:59
- В Трудовское отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов15:22
В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе
Министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" в Мюнхене договорились о доступе к удерживаемым пленным в Донбассе сотрудникам Международного комитета Красного Креста, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет zn.ua.
"Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным", - сказал Габриэль сегодня, 18 февраля. Он также отметил, что стороны договорились реализовать договоренность Трехсторонней группы в Минске о режиме "тишины", отводе тяжелых вооружений и предоставлении СММ ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.
Отметим, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, тюрьма, Красный Крест, заключенные, нормандский формат
- Тюремный "от кутюр" завоёвывает рынок (ФОТО)
- В оккупированном Луганске жестоко расправились над заключенными в городской тюрьме, есть жертвы
- После подписания Соглашения об ассоциации в украинских тюрьмах станет безопаснее
- Захарченко к 9 мая объявил амнистию: на свободу выйдут тысячи зэков
- Кому стихия, а кому - забавы: дамы-заключённые побаловались со снегом (ФОТО)
- Руководитель газопровода попался на взятке в 150 тысяч
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа16:59
- Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО) 16:40
- Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ16:33
- Неожиданно: Россия признала паспорта "ДНР и ЛНР"16:07
- Кремль намерен вернуть в "армии ЛДНР" казаков атамана Козицына15:59
- В Трудовское отправят грузовик со сторойматериалами для восстановления поврежденных домов15:22
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"18:15
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)17:25
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа16:59
- Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО) 16:40
- Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ16:33
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО