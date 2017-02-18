В оккупированном Донецке прошла постановочная акция "против Порошенко и хунты"

18.02.2017 12:08

В центре оккупированного Донецка сегодня состоялось массовое шествие по случаю второй годовщины подписания резолюции Совета Безопасности ООН по Украине в поддержку Минских соглашений, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что колонна выдвинулась от библиотеки им. Крупской в сторону площади Ленина.

По данным сепаратистских СМИ, в шествии принимают участие около тысячи человек, выступающих с призывом к прекращению войны в Донбассе. Горожанам раздали транспаранты с надписями «Украина, выполни соглашения!», «Порошенко, подписал Минск — выполняй!», «Украина, прекрати игнорировать условия Минска!».

В мероприятии принимал участие «и.о. главы городской администрации» Алексей Кулемзин, активисты общественного движения «Донецкая Республика», представители «республиканских» профсоюзов.

После шествия на площади запланирован митинг.

Согнанные на митинг против «режима Порошенко и хунты» «активисты» из Донецка не продержались на мероприятии и 15 минут. Об этом пишут сами участники акции в социальных сетях.

По их словам, после шествия по ул. Артема они едва вслушались в то, что говорится на митинге, и сразу заспешили к автобусам, которые организованно свозили людей на акцию.

«Все. Клоунада кончилась. Народ пошел к автобусам. Интересно, сколько бабла списали на эту ...», — написал поклонник «ДНР» в социальной сети.

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).

Сепаратистский ресурс отчитался от 20 тысячах жителей "ДНР", которые приняли участие в акции.