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Архив - Донецкая область

В оккупированном Новоазовске появились проблемы с обеспечением хлебом

18.02.2017 13:46
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В оккупированном Новоазовске появились проблемы с обеспечением хлебом

По данным источников группы "Информационное сопротивление", на оккупированных территориях, в связи с увеличением количества боевиков «ДНР» в г. Новоазовск Донецкой области возникли проблемы с обеспечением хлебом.

Напомним, что с конца 2014 года  в Новоазовске дислоцируется крупный гарнизон российских оккупационных войск, в их числе – «9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты». Кроме того,  в конце января с.г., в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ).


Фото: sprotyv.info/

Теги: Донбасс, Новоазовск, хлеб, продукты, оккупанты
 
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