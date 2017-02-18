В оккупированном Новоазовске появились проблемы с обеспечением хлебом

18.02.2017 13:46

По данным источников группы "Информационное сопротивление", на оккупированных территориях, в связи с увеличением количества боевиков «ДНР» в г. Новоазовск Донецкой области возникли проблемы с обеспечением хлебом.

Напомним, что с конца 2014 года в Новоазовске дислоцируется крупный гарнизон российских оккупационных войск, в их числе – «9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты». Кроме того, в конце января с.г., в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия (РФ).