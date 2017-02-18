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Архив - Донецкая область

В окупованому Дебальцевому стоять десятки вагонів з антрацитом (ФОТО)

18.02.2017 10:43
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В окупованому Дебальцевому стоять десятки вагонів з антрацитом (ФОТО)

В окупованому бойовиками самоназваної "ДНР" Дебальцевому стоять десятки вагонів ймовірно з вугіллям антрацит, доставка якого заблокована. 

Фото, зроблені за допомогою безпілотників, опублікували волонтери "Армія SOS" у Фейсбук, пише hromadske.ua.

Нагадаємо, 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

Водночас, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей перебуває виключно у компетенції президента України.

6 лютого на трасі під Бахмутом стались сутички учасників "блокади" з поліцією. У свою чергу, міністр із питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш вважає, що дії учасників "економічної блокади" окупованого Донбасу суперечать українському законодавству, а тому дії поліції щодо "блокадників" є абсолютно обґрунтованими.

ЄС та Країни G7 закликали припинити блокаду Донбасу.


Фото: hromadske.ua

Теги: Донбасс, Дебальцево, уголь, блокада, вагон
 
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