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В окупованому Дебальцевому стоять десятки вагонів з антрацитом (ФОТО)
В окупованому бойовиками самоназваної "ДНР" Дебальцевому стоять десятки вагонів ймовірно з вугіллям антрацит, доставка якого заблокована.
Фото, зроблені за допомогою безпілотників, опублікували волонтери "Армія SOS" у Фейсбук, пише hromadske.ua.
Нагадаємо, 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.
Водночас, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей перебуває виключно у компетенції президента України.
6 лютого на трасі під Бахмутом стались сутички учасників "блокади" з поліцією. У свою чергу, міністр із питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш вважає, що дії учасників "економічної блокади" окупованого Донбасу суперечать українському законодавству, а тому дії поліції щодо "блокадників" є абсолютно обґрунтованими.
ЄС та Країни G7 закликали припинити блокаду Донбасу.
Фото: hromadske.ua
Теги: Донбасс, Дебальцево, уголь, блокада, вагон
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- В окупованому Дебальцевому стоять десятки вагонів з антрацитом (ФОТО)10:43
- Боевики из артиллерии 122 мм калибра обстреляли Трудовское09:36
- Боевики снова обстреляли КПВВ "Марьинка" 09:30
- Вчера на Донбассе погиб волонтер09:26
- Кремль начал информационные атаки на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе08:59
- НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг08:44
- Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)08:24
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