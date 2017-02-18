В Волновахском районе во время обстрела получили ранения два человека

18.02.2017 11:19

В результате вечернего обстрела села Трудовое Донецкой области, Волновахского района, получили ранение 15-летний парень и его отец.

В Волновахском отделе полиции Донецкой области сообщили: «В 22.15 в полицию Волновахи поступило сообщение от местной жительницы о том, что в результате попадания снаряда в дом по улице Ленина пострадал ребенок и 43-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции».

Также, уточняется информация о пострадавших и разрушениях.