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Архив - Донецкая область

Вчера боевики вели интенсивный огонь на всех направлениях донбасского фронта

18.02.2017 07:24
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Вчера боевики вели интенсивный огонь на всех направлениях донбасского фронта

Боевики за минувшие сутки 73 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, четыре бойца Вооруженных сил Украины ранены, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуе" в субботу утром.

На донецком направлении - из 120-мм минометов, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики многократно обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки. Также из минометов и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Опытное, Верхнеторецкое, Каменку, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер. Кроме того незаконные вооруженные формирования обстреливали населенный пункт Авдеевка. Двое мирных жителей получили ранения.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреляли Павлополь. Из минометов различных калибров - Красногоровку, Новогригорьевку, Старогнатовку и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал Водяное, Павлополь, Талаковку и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер. Кроме того боевики обстреляли населенный пункт Трудовое из 122-мм артиллерии.

На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Крымское, а из гранатометов - Новоалександровку, Новозвановку и Катериновку.


Фото: https://newsone.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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