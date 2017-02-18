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Вчера на Донбассе погиб волонтер

18.02.2017 09:26
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Вчера на Донбассе погиб волонтер

17 февраля около 16:30 около Крымского погиб украинский волонтер. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook. 

Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение. Его имя в штабе не называют. 

"Бойцы знали его как настоящего патриота, приверженного идее независимости Украины", - говорят в пресс-центре. 

За прошлые сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, война, волонтер, гибель
 
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