Вчера на Донбассе погиб волонтер

18.02.2017 09:26

17 февраля около 16:30 около Крымского погиб украинский волонтер. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение. Его имя в штабе не называют.

"Бойцы знали его как настоящего патриота, приверженного идее независимости Украины", - говорят в пресс-центре.

За прошлые сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.