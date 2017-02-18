"Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"

18.02.2017 18:35

Так называемый "председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что все жители "республики" благодарны российским властям за решение о признании "документов", выданных в "ДНР", так как это значительно облегчит вопросы передвижения граждан. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Пушилин заявил: "Это долгожданное событие для граждан Донецкой Народной Республики. Признание Российской Федерацией документов ДНР значительно облегчит жизнь наших граждан, снимет болезненные вопросы передвижения и пребывания на территории России, даст возможность нашим детям поступать в российские вузы на официальных основаниях".

По его словам, из-за блокады Донбасса, введенной украинскими властями, вопрос с обеспечением документами жителей "ДНР" являлся одним из главных для "власти республики".

Также, Пушилин подчеркнул: "Сегодня такое решение есть. Мы благодарны Российской Федерации и Владимиру Путину за поддержку".