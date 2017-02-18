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Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)
18.02.2017 08:24
Появилось видео последствий обстрела 17 февраля боевиками жилых кварталов города Авдеевка. Видео опубликовано на канале "Военного телевидения Украины" на YouTube.
В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей, повреждены частные дома, многоквартирные дома и школа. Нарушено электро- и газоснабжение в нескольких районах города.
Обстрел Авдеевки боевики вели из танков, так как не имеют возможности вести огонь по населенному пункту из стрелкового оружия.
Напомним, 17 февраля боевики обстреляли жилые районы Авдеевки, в результате чего снаряды попали в 9-этажный и 14-этажный дома. Осколками были ранены двое подростков.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, разрушения, боевики, обстрелы
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