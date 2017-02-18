Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)

18.02.2017 08:24

Появилось видео последствий обстрела 17 февраля боевиками жилых кварталов города Авдеевка. Видео опубликовано на канале "Военного телевидения Украины" на YouTube.

В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей, повреждены частные дома, многоквартирные дома и школа. Нарушено электро- и газоснабжение в нескольких районах города.

Обстрел Авдеевки боевики вели из танков, так как не имеют возможности вести огонь по населенному пункту из стрелкового оружия.

Напомним, 17 февраля боевики обстреляли жилые районы Авдеевки, в результате чего снаряды попали в 9-этажный и 14-этажный дома. Осколками были ранены двое подростков.