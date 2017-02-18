За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов повреждены более 20 домов, ранены местные жители (ФОТО)

18.02.2017 13:07

Из-за обстрелов боевиками жилых кварталов за минувшие сутки в Донецкой области были повреждены более 20 домов. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, речь о последствиях обстрелов боевиками Авдеевки и Трудовского.

"Артудар по жилым кварталам Авдеевки был нанесен около 17:00. Разрушениям подверглись 2 многоэтажки и 3 частные дома по улицам - квартал Юбилейный, Грушевского, Островского, Чепижного. В многоэтажке на Юбилейном снаряд попал в 2 этаж, в результате обрушилось перекрытие, полностью разрушен 2 и 3 этаж, а на первом этаже возник пожар. Прямое попадание случилось в 14 этаж многоэтажки по ул. Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома. Повреждено квартиру", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что в Трудовском результате обстрелов боевиков были повреждены более 15 домов. "Под обстрелом оказалось и село Трудовское, которое находится вблизи линии разграничения, в 15 км от города Волновахи. Обстрел начался в 22.00 и продолжался больше часа. Пострадали улицы Центральная, 60 лет Победы и Щорса. В общем на это время известно о повреждении более 15 домов", - говорится в сообщении.

Также в Авдеевке было повреждено высоковольтную линию электропередач, а около школы №4 – газовую трубу. "Газ перекрыт, утечки нет", - добавляется в сообщении

В целом, по данным полиции, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками жилых кварталов в Донецкой области ранения получили четверо мирных жителей, среди которых двое детей. Так, в Авдеевке в результате прямого попадания в многоэтажку пострадали два брата 14 и 19 лет. У младшего парня перелом голени, у другого брата – ушиб грудной клетки. А в Трудовском в результате попадания снаряда в дом по улице Центральной травмированы 15-летний парень и его отец 43 лет. "Пострадавшие находятся в волновахской больнице, у мальчика – осколочное ранение предплечья", - уточняется в сообщении.

Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация по ч. 1 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.