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Архив - Донецкая область

За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

18.02.2017 14:31
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За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

Погибших украинских военных за минувшие сутки нет, четверо ранены. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных не было, четверо военнослужащих получили ранения. Кроме того, погиб один волонтер", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 73 раза открывали огонь по позициям сил АТО на линии разграничения, в результате обстрелов были ранены 4 украинских военных.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, Вселенная
 
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