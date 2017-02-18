За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных

18.02.2017 14:31

Погибших украинских военных за минувшие сутки нет, четверо ранены. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных не было, четверо военнослужащих получили ранения. Кроме того, погиб один волонтер", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки боевики 73 раза открывали огонь по позициям сил АТО на линии разграничения, в результате обстрелов были ранены 4 украинских военных.