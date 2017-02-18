Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"

18.02.2017 21:44

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов» «ЛДНР» исключительно в гуманитарных целях. Такле заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщают СМИ.

Так, он отметил: «Сугубо из гуманитарных соображений, на тот период, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским „Комплексом мер“, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации».

При этом он подчеркнул, что этот указ не обсуждался на прошедшей сегодня в Мюнхене встреч глав МИД в «нормандском формате». Лавров добавил: «Я не думаю, что кто-то усматривает в этом какое-то изменение позиции».