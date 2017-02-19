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Аброськин о реформе полиции: Поменять всех - это не способ
У начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина свое видение кадрового подхода. Своими размышлениями он поделился в интервью «Сайту города Мариуполя».
«Поменять всех – это не способ. В 2007 году уже взяли и убрали ГАИ с дорог. Все, нет ГАИ! И что мы получили? 1000 людей погибли на дорогах. Количество ДТП возросло в тысячи раз», – сказал Аброськин.
Он пояснил свою позицию на опыте работы в уголовном розыске. «Чтобы подготовить патрульного, достаточно 6-8 месяцев. Чтобы подготовить квалифицированного сотрудника уголовного розыска — нужны десятилетия. Чтобы опер смог начать нормально работать, должно пройти минимум 3 года. За это время он только начинает понимать, что нужно делать, создает агентурную сеть», – уточнил глава полиции Донетчины.
По его мнению, ломать систему нужно по-иному. «Человек приходит в полицию не из космоса же. Живет, растет, поступает в университет и дает взятку за экзамен, врачу платит, за место в детском саду. Культура дачи взяток – с детства формируется. Глобально это не изменить. А вот пакетом социальным можно. Если сотрудник полиции получает достойную заработную плату, бесплатное медобслуживание для себя и членов семьи. Служебная квартира у него, которая через 20 лет станет его собственной (а если выгонят с работы, то и квартиру заберут), бесплатное образование для детей. И когда все это ложится на одну чашу весов, а на другой – 100 долларов, конечно, он денег не возьмет», – пояснил начальник главка.
Он отметил, что на сегодняшний день из соцпакета у полицейских только заработная плата. «Лейтенант, который недавно пришел на службу, получает 7-8 тысяч. Для кого-то мало, для кого-то много. Если говорить о полиции в Донецкой области, то это очень мало. Жилья нет, работа ненормированная. У меня на блокпостах несут службу сотрудники уголовного розыска, участковые, следователи, оперативники. Они свою основную работу сделали, потом я их направляю туда. А потому что, если не они, то кто там встанет? Больше некому. А тут еще экология, дети болеют, линия фронта за 15 км. Вот и получается, что уходят люди от нас в другие области, где спокойно, где 8 часов отработал – и домой. А у меня здесь некомплект как был, так и остается. И он еще и увеличивается. Если год назад не хватало 21% штатной численности, то сейчас уже 24%», – рассказал глава полиции области.
Он рассказал об одном из последних случаев. «Авдеевка. 120 человек из Мариуполя там несли службу 10 дней. Потом ротация, из других городов. Такая же ситуация в Красногоровке, Марьинке. Да, сотрудники полиции получают за работу в АТО 12000 грн в месяц. Это есть. Но семьи... Кстати, моя жена не видит меня уже 3 года. Вчера был в Киеве, домой пришел, так моя дочь на меня не отреагировала. И в таком режиме работают все мои заместители. Я в отпуске не был 3 года», – пожаловался Аброськин.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, полиция, ГАИ, социальный пакет, АТО
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