Активисты хотят заблокировать мариупольское направление

19.02.2017 07:54

Железнодорожное сообщение в Мариупольском направлении участниками блокады ж.-д. путей в Донбассе может быть перекрыто.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил народный депутат Владимир Парасюк.

«Блокада будет увеличиваться. Есть еще одна железнодорожная ветка, которую следует заблокировать в Мариупольском направлении. Я не знаю, когда это будет. И еще две, по которым поезда не ездят, но сейчас там работает разведка штаба, они последние три дня смотрят, что там происходит. Эти ветки проходят недалеко от Авдеевки, за три дня они там ничего не увидели. Поэтому я думаю, что есть всего четыре ветки», — сказал Владимир Парасюк.

Напомним, что в Донбассе за время блокады ж.-д. путей приостановил работу Алчевский меткомбинат, а в Мариуполе производство ММК им. Ильича из-за сбоев с поставками угля уже снижено на 10%.

Источник Мариупольская жизнь.