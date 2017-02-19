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Березовец: Путин сделал подарок Украине, положив конец Минскому процессу
Признание президентом РФ Путиным документов, выданных в ОРДЛО, да еще и совпавшее по времени с началом Мюнхенской конференции по безопасности, яркий признак охватившей Кремль истерики. У Путина в последние месяцы все пошло наперекосяк, и президент США Трамп не оправдал, и президент Беларуси Лукашенко шалит, и бывший депутат от КПРФ Вороненков сбежал. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский политолог Тарас Березовец.
По его словам, на первый взгляд, такое решение создает проблемы для мирного урегулирования, но главный итог заключается в том, что Россия таким шагом вывела себя за рамки Минского процесса, юридически признав самопровозглашенные республики.
«В сухом остатке, Украина только выигрывает от такого поворота событий, поскольку Путин своими руками разрушил долго выстраиваемую сложную комбинацию быстрого возврата оккупированных территорий на своих условиях. Что еще более важно, такая наглая демонстрация для Майка Пенса и Ангелы Меркель приведет только к тому, что отмены или смягчения санкций теперь точно не произойдет. По факту, Минск-2 теперь точно мертв. Да здравствует Минск-3», – резюмировал Березовец.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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