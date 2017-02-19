"Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов

19.02.2017 11:00

Своим указом от 18 февраля о признании "паспортов" сепаратистских "республик", Путин пытается в дальнейшем внедрить в Украину своих наемников из числа тех террористов, которые оккупировали Донбасс, приехав из России воевать против Украины. Такое мнение высказал оппозиционный политик Константин Боровой, сообщает "Диалог. UA".

Боровой написал в Facebook, что подобным образом Путин решает свои шкурные интересы, вообще не думая о признании "республик". "Странно, что не всем понятна интрига. Цель, как и ранее - впихнуть этих бандитов в Украину, сохранив влияние на них, открыто подкармливая и натравливая на Украину. Но для этого надо впихнуть "ЛНР" и "ДНР" вместе с наемниками, у которых никогда не было гражданства Украины", - пишет Боровой. После указа, по мнению политика, у российского президента появился еще один шанс для того, чтобы его бандиты-уголовники, и прочие отбросы были признаны участниками Минских переговоров. То есть Путин по убеждению Борового будет использовать это, как способ надавить на переговорщиков, чтобы те признали уголовников-боевиков полноправными участниками процесса, чтоб поспособствует их легитимизации в Украине.