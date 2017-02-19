Цена продовольственной корзины на неподконтрольном Донбассе на 25% выше, чем в Украине, – ООН

19.02.2017 22:00

Разница стоимости продовольственной корзины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской достаточно существенна и составляет 10-15%. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщили программный офицер Всемирной продовольственной программы ООН Герд Бута и аналитик Всемирной продовольственной программы ООН Любомир Коковский.

«Продовольственная корзина состоит из 23 продуктов питания. Это основные продукты, которые представляют все группы продовольствия – начиная от хлеба, макарон, гречки, заканчивая мясом, овощами, молочными продуктами. На основе цен на эти продукты мы осуществляем расчет стоимости продовольственной корзины», – пояснил Бута.

Мониторинг ВПП ООН показал, что стоимость продовольственной корзины на неподконтрольной территории на 25% выше, чем в целом по всей Украине.

«Но так было не всегда. Летом 2015 года стоимость продовольственной корзины на неподконтрольных территориях была выше на 75%, чем на подконтрольных территориях. В то время активная фаза конфликта будто завершилась, но поставки с территории Украины тогда были приостановлены. Сейчас на неподконтрольных территориях поставки стабилизировалось, и эта разница составляет около 25%», – уточнил Любомир Коковский.

Он акцентировал, что на подконтрольной Донетчине продовольственная корзина дороже, чем в Луганской области. Аналогично и на неподконтрольных территориях. «Разница стоимости продовольственной корзины на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской достаточно существенна и составляет 10-15%», – констатировал Коковский.

Бута пояснил, что ВПП ООН провела мониторинг, основываясь на нескольких источниках – это информация из Государственной службы статистики, а также информация от десяти фокус-групп. «Мы начали с вторичной информации – государственной статистики и информации от министерств. Далее мы начали работать в поле. Мы проводим свои количественные и качественные интервью. Каждые полгода мы осуществляем собственный анализ того, что происходит с продовольственной безопасностью в регионе. Кроме того, мы проводим очень много качественных интервью с непосредственными участниками продовольственного рыка. Это владельцы небольших магазинов, работники продовольственных сетей, производители и тому подобное», – рассказал Герд Бута.

Он сообщил, что на неподконтрольных территориях нет доступа к вторичным источникам. «Там основная проблема – достать информацию. Очень большую часть этой информации мы получает дистанционно, с помощью различных средств связи», – отметил офицер ВПП ООН.

Источник dnews.dn.ua