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Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер
19.02.2017 07:30
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов жителей Донбасса. Как отметил политик, этот документ носит гуманитарный характер. Об этом сообщают россиские СМИ.
«Российское решение носит исключительно гуманитарный характер и направлено на решение насущных проблем и защиту базовых прав людей, оказавшихся в зоне конфликта», - сказал сенатор «Интерфаксу».
При этом он подчеркнул, что указ будет действовать только до реализации минских соглашений. «Важно понимать, что у этого решения четкий временной срок - до реализации минских договоренностей», - заметил Косачев.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, указ, паспорт, ДНР, ЛНР
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