Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер

19.02.2017 07:30

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов жителей Донбасса. Как отметил политик, этот документ носит гуманитарный характер. Об этом сообщают россиские СМИ.

«Российское решение носит исключительно гуманитарный характер и направлено на решение насущных проблем и защиту базовых прав людей, оказавшихся в зоне конфликта», - сказал сенатор «Интерфаксу».

При этом он подчеркнул, что указ будет действовать только до реализации минских соглашений. «Важно понимать, что у этого решения четкий временной срок - до реализации минских договоренностей», - заметил Косачев.