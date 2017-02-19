Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село

19.02.2017 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село

Боевики т.н. "ДНР" не позволили патрулю ОБСЕ проехать в контролируемое ими село. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.

В с. Ужовка (быв. Ленинское) член «ДНР» не позволил патрулю СММ проехать через село, заявив, что этот район является "закрытой военной зоной". СММ проинформировала об этом СЦКК.

В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали такие нарушения линий отвода: к примеру, они увидели танк неподалеку от с. Безымянное.

Также наблюдатели видели свежие следы вблизи пгт. Сартана, которые соответствовали следам танка Т-64.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх