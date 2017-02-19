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Наблюдателей ОБСЕ вблизи Мариуполя террористы не пропустили в село
19.02.2017 16:00
Боевики т.н. "ДНР" не позволили патрулю ОБСЕ проехать в контролируемое ими село. Об этом сказано в отчете ОБСЕ.
В с. Ужовка (быв. Ленинское) член «ДНР» не позволил патрулю СММ проехать через село, заявив, что этот район является "закрытой военной зоной". СММ проинформировала об этом СЦКК.
В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали такие нарушения линий отвода: к примеру, они увидели танк неподалеку от с. Безымянное.
Также наблюдатели видели свежие следы вблизи пгт. Сартана, которые соответствовали следам танка Т-64.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, ДНР, боевики
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