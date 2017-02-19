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ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер
После продления мандата миссии ОБСЕ в марте, запланировано увеличение количества зон разведения на Донбассе до 20. Если этого удастся достичь, будет необходимость в увеличении численности наблюдателей миссии. Но пока это не предусмотрено, от ОБСЕ в Украине будет около 800 наблюдателей.
Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер заявил в интервью агентству "ТАСС".
"Мы подготовили бюджет, представим его странам в течение следующих недель. Мандат истекает в конце марта, и я не ожидаю никаких проблем с продлением. Все стороны дали понять, что поддерживают эту операцию", - заявил Занньер.
Он отметил, что необходимости для увеличения численности наблюдателей до 1 тыс. прямо сейчас нет. "Мы будем "расти" в рамках этого лимита (800 человек), пространство для маневра есть. Например, в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения. Я хотел бы иметь там больше людей, но в данных условиях в этом нет смысла", - сказал Занньер.
Он также сказал, что ситуация на Донбассе не очень хорошая. Нарушения режима тишины есть каждый день. "Мы обеспокоены также воздействием на гражданское население и инфраструктуру", - подчеркнул генсек ОБСЕ.
Кроме того, по его словам, опасения миссии связаны с тем, что тяжелые вооружения переводятся ближе к линии соприкосновения. "Если они не отведены, и мы не видим признаков их отвода, то есть возможность для новых крупных инцидентов, как мы видели недавно", - заявил Занньер.
По его словам, нормандский формат будет работать над тем, чтобы разводить вооружения и возвращать их в зоны вывода.
Напомним, 21 сентября 2016 г. в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ осуществляет на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения. В соответствии с соглашением было осуществлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском, однако ОБСЕ до сих пор не имеет полного доступа к этим зонам.
В Станице Луганской провести разведение сил до нынешнего времени было невозможно из-за регулярных обстрелов.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, ДНР, ЛНР, АТО
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