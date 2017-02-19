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Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку
Авдеевка Донецкой области остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Боевики не только обстреливают город, но и пытаются взять штурмом позиции украинских военных.
«Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению. Сразу после в полуночи боевики начали массированный минометный обстрел, который длился около двух часов. Как впоследствии выяснилось, это была артиллерийская подготовка перед наступательными действиями», — сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Затем около пяти часов утра случилось боевое столкновение между бойцами ВСУ и оккупантами.
Бой был достаточно длительным, но завершился удачно для украинской стороны — враг не прошел, украинские войска потерь в нем не понесли. Потерпев поражение, боевики усилили минометный обстрел, а также подтянули к линии столкновения танки — огонь велся не менее пяти часов без перерыва.
«Уже во второй половине дня боевики, собравшись с силами и подсчитав потери, попробовали еще раз перейти в наступление. Как и утром, огонь велся со стороны Ясиноватой по району Авдеевской промзоны. Живую силу врага поддерживали минометы и танки российских оккупационных войск, боевые действия длились непрерывно 7 часов», — сообщил Мотузяник.
По его словам, по примерным подсчетам Генерального штаба, в районе Авдеевки противник выпустил свыше 30 мин и около 70 танковых снарядов, в результате чего была повреждена линия электропередач, и Авдеевка опять была обесточена.
Мотузяник также сообщил, что, кроме Авдеевки, противник активизировался и на других участках фронта, в частности на тех, где обычно боевые действия не ведутся.
«В целом на донецком направлении вчера спокойных участков не было… За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение», — сказал он.
При этом представить Минобороны отметил, что украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ
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- ЛЭП в Авдеевке восстановлена с украинской стороны16:30
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