Оккупационные войска семь часов штурмовали Авдеевку

19.02.2017 18:40

Авдеевка Донецкой области остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Боевики не только обстреливают город, но и пытаются взять штурмом позиции украинских военных.

«Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению. Сразу после в полуночи боевики начали массированный минометный обстрел, который длился около двух часов. Как впоследствии выяснилось, это была артиллерийская подготовка перед наступательными действиями», — сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Затем около пяти часов утра случилось боевое столкновение между бойцами ВСУ и оккупантами.

Бой был достаточно длительным, но завершился удачно для украинской стороны — враг не прошел, украинские войска потерь в нем не понесли. Потерпев поражение, боевики усилили минометный обстрел, а также подтянули к линии столкновения танки — огонь велся не менее пяти часов без перерыва.

«Уже во второй половине дня боевики, собравшись с силами и подсчитав потери, попробовали еще раз перейти в наступление. Как и утром, огонь велся со стороны Ясиноватой по району Авдеевской промзоны. Живую силу врага поддерживали минометы и танки российских оккупационных войск, боевые действия длились непрерывно 7 часов», — сообщил Мотузяник.

По его словам, по примерным подсчетам Генерального штаба, в районе Авдеевки противник выпустил свыше 30 мин и около 70 танковых снарядов, в результате чего была повреждена линия электропередач, и Авдеевка опять была обесточена.

Мотузяник также сообщил, что, кроме Авдеевки, противник активизировался и на других участках фронта, в частности на тех, где обычно боевые действия не ведутся.

«В целом на донецком направлении вчера спокойных участков не было… За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение», — сказал он.

При этом представить Минобороны отметил, что украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.

Источник fakty.ua