По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града".

19.02.2017 10:10

За минувшие сутки в зоне АТО ранено шестеро военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Штаба АТО.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали позиции около с Невельске. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по укрепленным пунктам около Новолуганского, Авдеевке, Пески, Каменка, Невельское, Троицкое, Луганское, Новоселовка, Опытное и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому террористы вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5.00 произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отражено.

На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по Новоалександровке и Крымском, а из гранатометов по Станицы Луганской и Новозванивке. Из противотанковых ракетных комплексов террористы т.н. "ДНР" обстреливали позиции около Крымского.

На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали укрепленные районы около Водяного и Новогригорьевки. Из минометов различных калибров - Марьянки, Старогнатовки, Водяного, Павлополя, Красногоровки, Новотроицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям вблизи Павлополя, Гнутово, Водяного, Широкино, Талаковки. По Широкино огонь открывали из БМП . С 20.34 до 20.00 часов террористы выпустили поукраинским позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

В общем зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро бойцов АТО ранены, трое травмированы.

Источник 0629.com.ua