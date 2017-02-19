- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер10:30
- По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града". 10:10
- «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»09:44
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Активисты хотят заблокировать мариупольское направление07:54
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер 07:30
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- Указ Путина - доказательство, что Кремль на уступки не пойдет21:55
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"21:44
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града".
За минувшие сутки в зоне АТО ранено шестеро военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Штаба АТО.
На Донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреливали позиции около с Невельске. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по укрепленным пунктам около Новолуганского, Авдеевке, Пески, Каменка, Невельское, Троицкое, Луганское, Новоселовка, Опытное и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому террористы вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5.00 произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отражено.
На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь по Новоалександровке и Крымском, а из гранатометов по Станицы Луганской и Новозванивке. Из противотанковых ракетных комплексов террористы т.н. "ДНР" обстреливали позиции около Крымского.
На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали укрепленные районы около Водяного и Новогригорьевки. Из минометов различных калибров - Марьянки, Старогнатовки, Водяного, Павлополя, Красногоровки, Новотроицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям вблизи Павлополя, Гнутово, Водяного, Широкино, Талаковки. По Широкино огонь открывали из БМП . С 20.34 до 20.00 часов террористы выпустили поукраинским позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
В общем зафиксировано 105 обстрелов. Шестеро бойцов АТО ранены, трое травмированы.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, обстрелы, террористы
- Оккупанты Донбасса расстреляли ночью поселки вокруг Мариуполя
- Боевики обстреляли позиции ВСУ под Донецком из минометов и БМП
- Сутки в зоне АТО: на Луганщине били снайперы, на Донетчине - минометчики
- Боевики сегодня особо не бушевали
- Боевики за сутки 61 раз обстреляли силы АТО. Больше всего досталось Горловке и окраинам Донецка (ВИДЕО)
- Боевики во тьме открыли шквальный огонь
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер10:30
- По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града". 10:10
- «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»09:44
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Активисты хотят заблокировать мариупольское направление07:54
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер 07:30
- Плотницкий рассыпался в благодарностях Путину и заявил, что "республика" состоялась как государство22:36
- "Тихая легитимизация оккупации" Путина рассчитана на круглых идиотов - Тымчук 22:27
- "Цель, как и ранее – Путин хочет впихнуть своих бандитов в Украину": оппозиционер Боровой объяснил, что именно задумал Кремль, признав "паспорта" сепаратистов11:00
- ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, - Занньер10:30
- По позициям ВСУ вблизи Мариуполя террористы стреляли из "Града". 10:10
- Ученые "разбудили" микробов, проспавших 50 тысяч лет10:00
- «Донбасс» пятый раз в сезоне обыгрывает «Дженералз»09:44
- Определились последние финалисты нацотбора на Евровидение-2017 (ВИДЕО)09:25
- В СБУ озвучили дату готовящегося свержения Порошенко09:09
- Киев призвал мир усилить давление на Москву08:50
- Боец «ЛНР» приехал оформить украинскую пенсию08:27
- Для новой администрации США Украина — в приоритете08:11
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ