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Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста
Под Мариуполем одесские гвардейцы пресекли перевозку металлолома и задержали сепаратиста. Об этом сообщат пресс-служба НГУ.
В секторе "Мариуполь" одесские НГУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали гражданина, который незаконно перевозил 300 кг металлолома. У этого же гражданина в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен планшет Lenovo, находящийся в розыске. Незаконные действия указанного гражданина подпадают под действие статей 185 и 213 Уголовного кодекса Украины.
Также в ходе проверки автобуса, направлявшегося в Мариуполь, одесские гвардейцы выявили подозрительного мужчину. Проверка личности показала, что гражданин причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.
По данному факту по статье 258 Уголовного кодекса Украины внесена информация в журнал единого учета правонарушений.
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, полиция
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