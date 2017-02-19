Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста

19.02.2017 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста

Под Мариуполем одесские гвардейцы пресекли перевозку металлолома и задержали сепаратиста. Об этом сообщат пресс-служба НГУ.

В секторе "Мариуполь" одесские НГУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали гражданина, который незаконно перевозил 300 кг металлолома. У этого же гражданина в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен планшет Lenovo, находящийся в розыске. Незаконные действия указанного гражданина подпадают под действие статей 185 и 213 Уголовного кодекса Украины.

Также в ходе проверки автобуса, направлявшегося в Мариуполь, одесские гвардейцы выявили подозрительного мужчину. Проверка личности показала, что гражданин причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.

По данному факту по статье 258 Уголовного кодекса Украины внесена информация в журнал единого учета правонарушений.

Источник 0629.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх