Под Мариуполем бойцы НГУ пресекли контрабанду и задержали сепаратиста

19.02.2017 20:00

Под Мариуполем одесские гвардейцы пресекли перевозку металлолома и задержали сепаратиста. Об этом сообщат пресс-служба НГУ.

В секторе "Мариуполь" одесские НГУ совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали гражданина, который незаконно перевозил 300 кг металлолома. У этого же гражданина в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен планшет Lenovo, находящийся в розыске. Незаконные действия указанного гражданина подпадают под действие статей 185 и 213 Уголовного кодекса Украины.

Также в ходе проверки автобуса, направлявшегося в Мариуполь, одесские гвардейцы выявили подозрительного мужчину. Проверка личности показала, что гражданин причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.

По данному факту по статье 258 Уголовного кодекса Украины внесена информация в журнал единого учета правонарушений.

Источник 0629.com.ua