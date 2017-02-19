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Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина
В пгт Великая Новоселка на пожаре погибла молодая женщина.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.
18 февраля в 06:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Янисольська пгт. Великая Новоселка Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали пожарные 81-й профессиональной пожарной части Главного управления.
По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит внутри дома, наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара в комнате дома спасатели обнаружили тело женщины 1987 г.р. без признаков жизни.
Пожар был локализован в 7:11, а окончательно ликвидирована в 07:17.
От Главного управления для тушения огня привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем при курении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, пожар
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