Под Мариуполем на пожаре погибла молодая женщина

19.02.2017 12:01

В пгт Великая Новоселка на пожаре погибла молодая женщина.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

18 февраля в 06:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Янисольська пгт. Великая Новоселка Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали пожарные 81-й профессиональной пожарной части Главного управления.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар происходит внутри дома, наблюдается плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара в комнате дома спасатели обнаружили тело женщины 1987 г.р. без признаков жизни.

Пожар был локализован в 7:11, а окончательно ликвидирована в 07:17.

От Главного управления для тушения огня привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем при курении.