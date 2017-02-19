Российская сторона СЦКК предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для ремонта ЛЭП, - ГосЧС

19.02.2017 16:21

Российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке для проведения ремонтных работ на линиях электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По состоянию на 12:00 19 февраля есть согласование о прекращении огня с обеих сторон (с 11:00 до 15:00 19.02.2017 г.)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 12:00 для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины и ремонтная бригада ООО "ДТЭК высоковольтные сети".

Всего, согласно сообщению, к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, в том числе от ГосЧС - 67 человек и 24 единицы техники.

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, будут обеспечены электроэнергией от 13 генераторов ГосЧС (40-110 кВ и 600 кВ), два из которых уже подключены к городской больнице и "Укртелекому" (АТС)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, теплоснабжение Авдеевки по состоянию на 07:00 19 февраля осуществляется в штатном режиме, водоснабжение временно прекращено. Позже стало известно, что вода для авдеевцев подается почасово.

Источник 112.ua