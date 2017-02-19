Россияне не дают гарантий прекращения обстрелов Авдеевки – Жебривский

19.02.2017 14:20

Бригада электромонтажников и саперов с украинской стороны готова приступить к восстановлению линии электропередачи в районе Авдеевки. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Донецкой области Павел Жебривский.

Однако, подчеркнул губернатор, российская сторона в СЦКК пока не предоставляет письменных гарантий прекращения огня.

"Координационный центр занимается также восстановлением связи в Авдеевке – как мобильной, так и стационарной. Обратились к операторам Киевстар и МТС, чтобы в ближайшее время восстановили сигнал в городе", – отметил Жебривский.

Источник segodnya.ua