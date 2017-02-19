Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля

19.02.2017 20:20

В центре Киева на Майдане прошла акция, организованная ОУН и бойцами добровольческих батальонов — так называемое Вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на korrespondent.net.

У Стеллы на Майдане, собралось около тысячи участников, среди них много людей пожилого возраста и молодежи.

Со сцены у Стеллы выступали народные депутаты из фракции «Самопомич» Семен Семенченко и Егор Соболев, а также внефракционный Владимир Парасюк.

«Мы хотим, чтоб нас услышал Порошенко. Если не услышит, то его карьера скоро закончится», — требовали с трибуны. Также звучали угрозы в адрес предпринимателя Рината Ахметова.

Семен Семенченко, выступая на митинге, заявил, что власть не будет разгонять участников блокады пока в Киеве будут идти митинги — до 22 февраля. А потом, по его словам, у Порошенко уже разработан план по зачистке активистов, которая, как утверждает Семенченко, намечена на 23 февраля.

Также Семенченко заявил, что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и присоединиться к блокаде Донбасса.

«Мы берем на себя питание, проезд, проживание. Раз в три дня на Донбасс будет ходить автобус», — заявил Семенченко.

Митингующие двинулись на улицу Институтскую по направлению к Администрации президента. В рупор выкрикивают антипрезидентские лозунги.

Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.

Напомним, ранее Порошенко жестко высказался о блокаде «ДНР». По его словам он принимает эмоции общества, которое «устало от нескольких лет войны» и добавил, что власть обязательно найдет пути разблокирования поставок угля с неподконтрольных территорий.

Источник informat.com.ua