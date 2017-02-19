США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»

19.02.2017 14:56

Соединенные Штаты предложили украинскому правительству вариант решения деоккупации территории на востоке страны.

Новость передает Подводка.ИНФО.

Американский аналитический центр Atlantic Council выступил с предложением полностью прервать экономические связи с оккупированными районами Донбасса. В первую очередь аналитики из США настаивают на прекращении поставок воды, электричества и других ресурсов. Кроме того перейти к полной социальной и экономической блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Цель — максимальное усложнение существования жителей незаконных республик и доведение гуманитарной ситуации до критической отметки.

Специалисты Atlantic Council считают, что экономическая блокада позволит вернуть оккупированные Украинской территории. Ограничения и полное прекращение поступления денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к руководству само-провозглашенных республик.

Источник from-ua.