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Архив - Донецкая область

США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»

19.02.2017 14:56
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США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»

Соединенные Штаты предложили украинскому правительству вариант решения деоккупации территории на востоке страны.
Новость передает Подводка.ИНФО.
Американский аналитический центр Atlantic Council выступил с предложением полностью прервать экономические связи с оккупированными районами Донбасса. В первую очередь аналитики из США настаивают на прекращении поставок воды, электричества и других ресурсов. Кроме того перейти к полной социальной и экономической блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Цель — максимальное усложнение существования жителей незаконных республик и доведение гуманитарной ситуации до критической отметки.
Специалисты Atlantic Council считают, что экономическая блокада позволит вернуть оккупированные Украинской территории. Ограничения и полное прекращение поступления денежных средств вызовет негативное отношение местных жителей к руководству само-провозглашенных республик.

Источник from-ua.



Теги: США, Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
 
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