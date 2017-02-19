В блоке гуманитарных вопросов по Донбассу появилась надежда на прогресс, — политолог

19.02.2017 17:40

Как показывает история войны на Донбассе, международные встречи не являются гарантией от обострения военной ситуации в зоне конфликта. В то же время в блоке гуманитарных вопросов появилась надежда на прогресс, считает политический эксперт Владимир Воля.

«После саммита в Бонне не появилось больше ясности относительно политики администрации Трампа в отношении России и Украины. Гораздо большее значение для нашей страны будет иметь конференция по безопасности в Мюнхене», — пояснил эксперт.

По мнению аналитика, дальнейшая судьба «дорожной карты» и Минска-2 зависит от итогов встречи министров иностранных дел государств, входящих в «нормандскую четвёрку». Да и позиция США к тому моменту будет более понятна, полагает Воля.

«Мюнхенская конференция по безопасности, по сути, является продолжением дискуссий, обмена мнениями, которые проходили в рамках саммита «Большой двадцатки». Что касается достигнутого в Минске соглашения об отводе вооружений, оно приурочено к встречам в Германии. Однако нет никаких гарантий соблюдения договоренности», — рассуждает эксперт.

К тому же история войны на Донбассе показывает, что международные встречи не гарантируют отсутствие обострения военной ситуации в зоне конфликта, констатирует аналитик.

«В то же время в блоке гуманитарных вопросов появилась надежда на прогресс. На заседании Трехсторонней контактной группы 15 февраля должны были согласовать механизм для проведения большого обмена, который позволит реализовать «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц, утвержденную на заседании гуманитарной подгруппы ещё 1 февраля», — напомнил он.

Но призыв нардепа Парасюка к спецслужбам физически уничтожить спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ Виктора Медведчука и «странная блокада» Донбасса в данной ситуации, по словам аналитика, выглядят как провокация против Украины в целом, рассчитанная на то, чтобы подорвать имидж нашей страны накануне международных встреч в Бонне и Мюнхене.

«Это выгодно радикалам из так называемой партии войны, потому что отвечает корыстным интересам их самих и их работодателей, но для украинского государства такие призывы — это нож в спину», — считает Воля.

По его убеждению, достигнутые в Минске результаты будут представлены на «утверждение» министерской встречи «нормандского формата».

«А вопросы «дорожной карты» и реализации Минских соглашений как таковых будут скорректированы с учётом боннских и мюнхенских переговоров», — резюмировал Владимир Воля.

Источник from-ua.com