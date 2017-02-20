Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности

20.02.2017 12:30

Ревнывый боевик «ДНР» устроил взрыв прямо в квартире, где находился вместе с любовницей

Как передает Politeka, об этом 20 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

«Военнослужащий (гражданин РФ) 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения, из ревности взорвал гранату в квартире где находился вместе с местной жительницей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «командование полка» оперативно решило его уволить предыдущим числом.

Также ранее сообщалось, что у боевиков «ЛДНР» массово сдают нервы из-за длительного пребывания на передовой. В связи с этим в их рядах прошли большие чистки. Теперь объявлен «призыв» лиц в возрасте от 18 до 60 лет.