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Архив - Донецкая область

Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности

20.02.2017 12:30
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Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности

Ревнывый боевик «ДНР» устроил взрыв прямо в квартире, где находился вместе с любовницей

Как передает Politeka, об этом 20 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

«Военнослужащий (гражданин РФ) 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения, из ревности взорвал гранату в квартире где находился вместе с местной жительницей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «командование полка» оперативно решило его уволить предыдущим числом.

Также ранее сообщалось, что у боевиков «ЛДНР» массово сдают нервы из-за длительного пребывания на передовой. В связи с этим в их рядах прошли большие чистки. Теперь объявлен «призыв» лиц в возрасте от 18 до 60 лет.



Теги: Донбасс, взрыв, ДНР
 
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