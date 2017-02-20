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Архив - Донецкая область

Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки

20.02.2017 09:55
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Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки

Боевики не дают сотрудникам облэнерго восстановить поврежденные в результате боевых действий линии энергоснабжения, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский.
"Пять порывов, которые были на украинской стороне, то есть стреляли с той стороны, наши ремонтники восстановили. С той стороны также есть ремонтники, но сепаратисты не дали ремонтникам облэнерго, которые на той стороне, восстановить линии разрыва. Они обвинили украинскую сторону в том, что есть обстрелы, хотя их не было, там присутствовали и ОБСЕ, и наблюдатели нашего координационного центра", - заявил Павел Жебривский.
При этом он отметил, что боевики не спешат давать письменные гарантии сохранения режима тишины. "Устные договоренности есть, ожидаем письменного. Там буквально на 2-3 часа работы, все необходимые мероприятия определены", - сообщил Жебривский. Он также добавил, что боевики должны быть заинтересованы в восстановлении энергоснабжения: "ДФС не работает и большая часть Донецка и Ясиноватой сидят без воды".



Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, электроэнергия, Павел Жебривский
 
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