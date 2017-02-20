Донецкая фильтровальная станция готова к запуску

20.02.2017 17:15

Энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное 18 февраля из-за обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса», информирует DonPress.com.

По словам сотрудников коммунального предприятия, фильтровальную станцию должны запустить 21 февраля. Запуск состоится «при условии сохранения режима прекращения огня».