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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция готова к запуску

20.02.2017 17:15
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Донецкая фильтровальная станция готова к запуску

Энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, нарушенное 18 февраля из-за обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса», информирует DonPress.com.
По словам сотрудников коммунального предприятия, фильтровальную станцию должны запустить 21 февраля. Запуск состоится «при условии сохранения режима прекращения огня».



Теги: ремонт, запуск, электроснабжение, Донецкая фильтровальная станция
 
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