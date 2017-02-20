Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"

20.02.2017 18:28

Місцеві мешканці прифронтового населеного пункту Авдіївка регулярно повідомляють про обстріли, які відбуваються кожної ночі і вже не вірять у те, що настане час, коли режим припинення вогню буде виконуватися. Про це у понеділок, 20-го лютого, йдеться у повідомленні видання «DW», передає replyua.net.



У інформаційному листі вказується, що не зважаючи на досягнуті кілька днів тому домовленості про дотримання режиму «тиші», мешканці Авдіївки не вірять у те, що цей режим буде виконуватися. Після опитування, яке було проведено журналістами «DW» у прифронтовому місті, стало зрозуміло, що у Авдіївці кожної ночі відбуваються обстріли мирних кварталів.



«Вночі ситуація погіршується, нам домовиться ховатися у своїх домівках, або хто може, той ховається у підвалах», - розповіла одна із мешканок Авдіївки. За її словами, з міста вони з родиною виїжджати не збираються, хоча їм і доводилося неодноразово тікати від обстрілів. «Ми вже чотири рази виїжджали. Проїхали всю країну. Вирішили залишатися тут. Нехай буде те, що буде. Ми вже не маємо сил кудись тікати», - додала вона. Керівництво міста заявляє, що з 18-ї години 19-го лютого у Авдіївці почали дотримуватися режиму «тиші».