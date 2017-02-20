Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки

20.02.2017 10:35

Ремонтники начали работы для восстановления энергоснабжения Авдеевки со стороны неподконтрольных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter, передает УНН.

"Благодаря "окну тишины" ремонтные бригады в составе 12 человек с привлечением 3 единиц техники только начали восстановительные работы", - говорится в сообщении.

19 февраля украинская сторона полностью отремонтировала линии электропередач в Авдеевке.