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Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу
Росія, визнавши «паспорти» так званих «Л/ДНР», з одного боку, прагне досягнути позитивних наслідків, проте з іншого боку, можна сказати, що вона легітимізує так звані республіки Донбасу. Як передає replyua.net, таку думку висловив російський правозахисник Сергій Кривенко. Він зазначив, що ця новина «обговорюється серед представників правозахисного співтовариства»
«З одного боку, звичайно, вона має низку позитивних гуманітарних моментів. Діти, школярі, які переїхали з Донбасу до Росії, отримають можливість влаштовуватися в дитячих садах і школах», - сказав правозахисник. У цьому контексті він додав, що «партнерські організації отримали багато звернень, пов'язаних з тим, що відсутність документів ускладнює можливість доступу до соціального комплексу. Аби легалізувати перебування громадянина України на території Росії, треба отримати певний статус, зокрема, для роботи. Існує певна градація і своя процедура. Тепер її дещо спростили», - пояснив правозахисник.
Він також заявив, що значний «мінус» полягає в тому, що це якийсь крок до легітимізації цих так званих республік. «Можна було діяти в інший спосіб, не намагаючись легітимізувати їх. Це, як мені здається, не співпадає з Мінським домовленостями і взагалі з прагненням навести порядок і мир на Донбасі, а також не відповідає загальним миротворчим зусиллям всіх країн», - заявив Кривенко.
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
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- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
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