В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности

20.02.2017 22:30

Во временно оккупированном боевиками «ДНР» городе Докучаевске активизировались крайне интенсивные боевые действия

Об этом Politeka стало известно из сообщений в социальных сетях.

«В Докучаевске начался бой! Также бой идет в районе Ясиноватой! Жители Докучаевска говорят, что трясет не дай Бог», — пишет на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько.

По его словам, начался единичный обстрел самого города со стороны Еленовки, которая находится под контролем так называемой «ДНР».

«По Докучаевску палят 120-м миллиметром», — добавил он.

Отметим, что по соглашениям от 19 сентября 2014-го года, которые известны как Минск-1, Докучаевск должен быть на украинской стороне по линии разграничения. Но Россия не выполняет данные договоренности и уже больше двух лет удерживает город в собственной оккупации.