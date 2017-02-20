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Архив - Донецкая область

В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности

20.02.2017 22:30
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В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности

Во временно оккупированном боевиками «ДНР» городе Докучаевске активизировались крайне интенсивные боевые действия

Об этом Politeka стало известно из сообщений в социальных сетях.

«В Докучаевске начался бой! Также бой идет в районе Ясиноватой! Жители Докучаевска говорят, что трясет не дай Бог», — пишет на своей странице в Facebook волонтер Назар Приходько. 

По его словам, начался единичный обстрел самого города со стороны Еленовки, которая находится под контролем так называемой «ДНР».

«По Докучаевску палят 120-м миллиметром», — добавил он.

Отметим, что по соглашениям от 19 сентября 2014-го года, которые известны как Минск-1, Докучаевск должен быть на украинской стороне по линии разграничения. Но Россия не выполняет данные договоренности и уже больше двух лет удерживает город в собственной оккупации.



Теги: Донбасс, Докучаевск, бой, АТО
 
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