В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук

20.02.2017 12:42

На своїй Facebook-сторінці військовий експерт та народний депутат Дмитро Тимчук повідомив про постійне посилення позицій проросійських терористів в районі окупованої Горлівки, про що передає replyua.net. Зокрема, протягом останніх двох днів очевидці зафіксували прибуття туди мінометного підрозділу та підрозділу ППО.



У відповідності до інформації Тимчука, в район населеного пункту Безіменне, у якому розміщена військова база противника, прибула колона, яка складається з семи Уралів та КАМАЗів, а також трьох бойових машин піхоти – БМП-2. Ворог також перекинув на Вітряну не менше трьох одиниць артилерійської системи 2С1 «Гвоздика» 122-мм, а ще у тому ж населеному пункті стало відомо про розгортання батареї 122-мм гармат-гаубиць Д-30А (яка складалася з чотирьох одиниць), зазначив Дмитро Тимчук.



Нові сили проросійських терористів весь час продовжують прибувати до Горлівки. Всього за кілька останніх днів російська сторона надіслала туди біля п’яти одиниць ЗіЛ-131, у яких є міномети 120 міліметрів. Також відомо про прибуття до цього населеного пункту підрозділу протиповітряної оборони, який складається з трьох зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10М», зазначив експерт.