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В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук

20.02.2017 12:42
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В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук

На своїй Facebook-сторінці військовий експерт та народний депутат Дмитро Тимчук повідомив про постійне посилення позицій проросійських терористів в районі окупованої Горлівки, про що передає replyua.net. Зокрема, протягом останніх двох днів очевидці зафіксували прибуття туди мінометного підрозділу та підрозділу ППО. 

У відповідності до інформації Тимчука, в район населеного пункту Безіменне, у якому розміщена військова база противника, прибула колона, яка складається з семи Уралів та КАМАЗів, а також трьох бойових машин піхоти – БМП-2. Ворог також перекинув на Вітряну не менше трьох одиниць артилерійської системи 2С1 «Гвоздика» 122-мм, а ще у тому ж населеному пункті стало відомо про розгортання батареї 122-мм гармат-гаубиць Д-30А (яка складалася з чотирьох одиниць), зазначив Дмитро Тимчук. 

Нові сили проросійських терористів весь час продовжують прибувати до Горлівки. Всього за кілька останніх днів російська сторона надіслала туди біля п’яти одиниць ЗіЛ-131, у яких є міномети 120 міліметрів. Також відомо про прибуття до цього населеного пункту підрозділу протиповітряної оборони, який складається з трьох зенітно-ракетних комплексів «Стріла-10М», зазначив експерт. 



Теги: Донбасс, Горловка, Тымчук
 
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