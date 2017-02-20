Последние новости раздела
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
20.02.2017 22:28
Во вторник, 21 февраля, активисты Штаба блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса проведут встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом
Об этом сегодня, 20 февраля, активисты блокады сообщили на Майдане в ходе вече, передает Politeka.
«…Завтра в 9:00 под Верховной Радой будет акция с требованием прекращения «торговли на крови». Я призываю всех присоединиться к этой акции, кто хочет реально повлиять на ситуацию», — сообщил в ходе акции народный депутат Семен Семенченко, уточнив также, что утром состоится встреча с Гройсманом.
Теги: Украина, Донбасс, вторник, блокада
Читайте также:
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним игроком
- К Евро-2012 в Украине "разберутся" с таксистами
- Ужасная сенсация: «Шахтер» уступил «Тимишоаре» путь в Лигу чемпионов
- Новостей ждут все!
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Газовая «супердержава» Путина отключит Вечный огонь в Керчи22:48
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности22:30
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса22:28
- Порошенко просить у Заходу оборонну зброю22:03
- Не дожил до Гааги: умер постпред России в ООН Чуркин.21:45
- Украинцев предупредили о резком изменении погоды21:20
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией21:02
- Приватизация ОПЗ: МВФ озвучил дедлайн20:48
- Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане20:25
- Дружковка в золоте – завершился турнир «Золотая шайба Донбасса»20:17
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины