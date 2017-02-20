Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса

20.02.2017 22:28

Во вторник, 21 февраля, активисты Штаба блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса проведут встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Об этом сегодня, 20 февраля, активисты блокады сообщили на Майдане в ходе вече, передает Politeka.

«…Завтра в 9:00 под Верховной Радой будет акция с требованием прекращения «торговли на крови». Я призываю всех присоединиться к этой акции, кто хочет реально повлиять на ситуацию», — сообщил в ходе акции народный депутат Семен Семенченко, уточнив также, что утром состоится встреча с Гройсманом.