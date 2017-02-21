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Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу
Енакиевский металлургический завод и ПАО "Краснодонуголь", входящие в группу "Метинвест" и расположенные на оккупированной территории, останавливают производство из-за блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Об этом говорится на сайте "Метинвеста", передает УП.
"Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, включая подразделение в Макеевке), производитель стали и объединения "Краснодонуголь", производитель коксующегося угля, Группы Метинвест останавливают производство. Причиной остановки стали продолжающиеся боевые действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что после того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая - Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможными.
В настоящее время на Енакиевском метзаводе завершились работы по подготовке к временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.
Также сообщается, что из-за блокады железнодорожного сообщения остановилась добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь".
При этом в сообщении подчеркивается, что предприятия платят налоги в Украину.
"Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет", - отмечается в заявлении.
Также говорится, что Метинвест не намерен сокращать персонал ЕМЗ (включая его Макеевский филиал) и Краснодонуголь. Всех сотрудников этих предприятий выведут в простой с сохранением 2/3 оклада.
16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.
26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Ахметов , блокада, заводы
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