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Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу

21.02.2017 10:02
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Блокада Донбасса: Два «оккупированных» завода Ахметова останавливают работу

Енакиевский металлургический завод и ПАО "Краснодонуголь", входящие в группу "Метинвест" и расположенные на оккупированной территории, останавливают производство из-за блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Об этом говорится на сайте "Метинвеста", передает УП.

"Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, включая подразделение в Макеевке), производитель стали и объединения "Краснодонуголь", производитель коксующегося угля, Группы Метинвест останавливают производство. Причиной остановки стали продолжающиеся боевые действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что после того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая - Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стали невозможными.

В настоящее время на Енакиевском метзаводе завершились работы по подготовке к временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля.

Также сообщается, что из-за блокады железнодорожного сообщения остановилась добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь".

При этом в сообщении подчеркивается, что предприятия платят налоги в Украину.

"Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет", - отмечается в заявлении.

Также говорится, что Метинвест не намерен сокращать персонал ЕМЗ (включая его Макеевский филиал) и Краснодонуголь. Всех сотрудников этих предприятий выведут в простой с сохранением 2/3 оклада.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Ахметов , блокада, заводы
 
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