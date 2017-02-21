Блокада Донбасса: власть озвучила свои требования

21.02.2017 11:40

На переговорах с премьер-министром, блокадники сообщили детали переговоров

Штаб блокады торговли с оккупантами назвал условия, которые выдвинул премьер-министр Гройсман участникам блокады Донбасса, сообщает Politeka со ссылкой на Facebook страницу организации.

По словам блокадников, власти предложили активистам войти в комиссию по обмену военнопленными, а кабмин отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и «выдает постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом».

«Влиять на большинство БПП и НФ в парламенте премьер, по его словам не может, поэтому принятие Закона от него не зависит», – говорится в сообщении.

Штаб блокады обещает рассмотреть данные предложения и после консультаций дать свой ответ.

Вместе с тем сами блокадники также озвучили свои требования, которые заключаются в немедленном освобождении пленных и принятие закона об оккупированных территориях.

«В любом случае блокада не прекращается ни на минуту, а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми для народа», – заявлюят в штабе.

Как писала Politeka, два промышленных предприятия, которые находятся оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей, закрылись из-за ситуации в АТО.

Речь, в частности, идет о Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) в Донецкой области и угольном объединении «Краснодонуголь», которое находится в Луганской области и производит коксующий уголь.

Источник: politeka.net